Франция е домакин на първата по рода си международна среща на върха, посветена на бъдещето на киното. Във форума ще участват видни представители на световната киноиндустрия и на аудиовизуалното изкуство. Те ще се съберат днес в Сен Пол дьо Ванс в Южна Франция.

По време на срещата се очаква да бъдат сформирани нови съюзи в областта на киното и да бъдат предприети конкретни действия в подкрепа на седмото изкуство, застрашено от изкуствения интелект или от дигиталните платформи.

Във форума ще участват 200 делегати от 55 страни, представляващи холивудски студия, телевизии, стрийминг платформи, продуценти и създатели на видеоигри.

Съорганизатори на срещата са френският президент Еманюел Макрон и южнокорейският му колега И Дже Мьон. „Успехът на тази среща на върха ще се измерва с това, което ще се роди от нея – нови коалиции, проекти и устойчив диалог между светове, които твърде често са работили разделени”, обобщават двамата президенти.

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Във форума ще се включат Джордж Клуни, Коста Гаврас и дистанционно Мартин Скорсезе. Ще бъдат насърчавани конкретни мерки и обявени големи инициативи в подкрепа на независимото кино, зад които ще застанат Изабел Юпер, Педро Алмодовар и Джафар Панахи.

Франция ще обяви днес и създаването на международен фонд в подкрепа на творчеството с начален капитал от 1 милиард евро. Половината от тази сума ще бъде осигурена от френската инвестиционна банка. Южна Корея се очаква да внесе голяма част от останалите 500 милиона евро.

Редактор: Ивайла Маринова