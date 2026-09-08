Пореден тежък инцидент след управление на тротинетка. Жена на 31 години пострада тежко след падане край Сатовча. Тя е настанена в болницата в Гоце Делчев с черепно-мозъчна травма.

„Състоянието ѝ е стабилно. Не се налага оперативно лечение”, обясни началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Вероника Димитрова.

По думите ѝ пациентката е карала тротинетката без обезопасителни средства. Д-р Димитрова призова хората да използват каски и наколенки.

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„Най-честите травми, които се получават при падане от тротинетка, са черепно-мозъчната и гръдната травма. Много голямо значение има носенето на каска", обясни медикът.

Това лято броят на инцидентите с тротинетки намалява, каза д-р Ангел Тонгов, зам.-директор на МБАЛ „Иван Скендеров” в Гоце Делчев.

„Докато миналото лято почти всяка седмица имаше някакъв инцидент от тежък характер, тази година това е първият или вторият по-сериозен случай. Редовно има падания, но по-леки”, обясни д-р Тонгов.

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