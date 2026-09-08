Снимка: iStock
-
Катастрофи на „Тракия“ и „Хемус“ в посока София, образуваха се тапи
-
Взрив на пиротехника уби 10 души и рани 64 по време на религиозен фестивал в Мексико (ВИДЕО)
-
Пожар избухна в нерегламентирано сметище край „Люлин“ (ВИДЕО)
-
Продължава борбата с пожарите в страната, в гасенето се включи и хеликоптер
-
Пожар в района на Горно Сахране, влаковете по линията София-Бургас са спрени (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пожарът над село Антон отново е активен, няма да допускат доброволци заради вятъра (ВИДЕО+СНИМКИ)
Тя е настанена в болницата в Гоце Делчев
Пореден тежък инцидент след управление на тротинетка. Жена на 31 години пострада тежко след падане край Сатовча. Тя е настанена в болницата в Гоце Делчев с черепно-мозъчна травма.
„Състоянието ѝ е стабилно. Не се налага оперативно лечение”, обясни началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Вероника Димитрова.
По думите ѝ пациентката е карала тротинетката без обезопасителни средства. Д-р Димитрова призова хората да използват каски и наколенки.
Две деца пострадаха при катастрофа между автомобил и тротинетка в Разград
„Най-честите травми, които се получават при падане от тротинетка, са черепно-мозъчната и гръдната травма. Много голямо значение има носенето на каска", обясни медикът.
Това лято броят на инцидентите с тротинетки намалява, каза д-р Ангел Тонгов, зам.-директор на МБАЛ „Иван Скендеров” в Гоце Делчев.
„Докато миналото лято почти всяка седмица имаше някакъв инцидент от тежък характер, тази година това е първият или вторият по-сериозен случай. Редовно има падания, но по-леки”, обясни д-р Тонгов.
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни