Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица - един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. На 8 септември вярващите почитат рождението на Дева Мария - дъщеря на праведните Йоаким и Анна и бъдеща майка на Иисус Христос.

Според църковното предание родителите ѝ - праведните Йоаким и Анна, дълги години нямали деца. Те не преставали да се молят и дали обещание, че ако им се роди дете, ще го посветят на Бога. Молитвите им били чути и се родила Мария. Затова празникът се възприема и като символ на надеждата, вярата и сбъднатата молитва.

Почитаме Света Анна – майка на Богородица

Рождество Богородично е първият голям празник в новата църковна година, която започва на 1 септември. В народните представи Малка Богородица е особено свързана със семейството, майчинството и закрилата на децата. На този ден много вярващи отправят молитви към Божията майка за здраве, рожба и благополучие в дома.

Особено тържествен беше денят в столичния квартал „Филиповци“, където храмът „Рождество Богородично“ отбеляза своя празник. Богослужението беше оглавено от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Още от сутринта десетки вярващи изпълниха църквата. Те се поклониха пред иконата на Божията майка, запалиха свещи и отправиха молитви за здраве, мир и благоденствие. Част от присъстващите приеха и Свето Причастие.

Голяма Богородица е!: Какви са обичаите на един от най-големите християнски празници?

След литургията патриарх Даниил припомни църковното предание за Йоаким и Анна, които дълго време нямали деца, преди да се роди Дева Мария. В словото си той определи Рождество Богородично като празник на надеждата и Божията милост и постави акцент върху значението на семейството и християнските ценности.