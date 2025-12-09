На 9 декември църквата почита зачатието на света Анна – майка на Богородица и баба на Исус Христос.

Света Анна се смята за покровител на брака, семейството, майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени.

Според неканоничното евангелие на Яков Анна и нейният съпруг Йоаким са посетени от ангел, който им съобщава, че ще имат дете.

Анна обещава да посвети детето си на служба на Бог и на тригодишна възраст Мария е отведена във Втория храм. Историята е подобна на тази на Самуил, чиято майка също дълго време е бездетна и се нарича Ханна.

Почитаме Света Анна - майката на Богородица

Източноправославната църква приема Света Анна още от VI век, като тя и Йоаким са наричани Свети и праведни богоотци.

Народът нарича празника Янино (Анино) зачатие, Аньовден, Анино въведение. Освен с майчинството денят се свързва и с обръщането на слънцето на изток, към пролет, денят започва да расте (колкото просено зърно или колкото скок на тригодишен елен).

Ражда се нещо ново, нова светлина, ново време, Нова година, нов късмет. Нощта срещу празника се смята за най-дългата в годината (по стар стил празникът се е празнувал на 22 декември, денят на зимното слънцестоене).

Жените варят и раздават жито и царевица, за да растат посевите през деня.

Млади жени и бременни не бива да работят на този ден, за да раждат по-лесно. Майките не бива да работят, за да не се разболеят децата.

Имен ден празнуват Анна, Ана, Ани, Аника, Аница, Анче, Анушка, Анита, Анелия, Анета, Анабел, Яна, Вилиана. Честито на празнуващите!

