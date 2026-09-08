Две последователни земетресения с магнитуд 4,5 и 4,4 по скалата на Рихтер са регистрирани тази сутрин в района на Етолико, Западна Гърция.

Двата труса са с разлика от минута, като първият е регистриран в 10:45 ч., а вторият – в 10:46 ч. местно време. Епицентърът бил в района между Етолико и Агринио, като земетресенията били усетени и в други части на област Етолоакарнани.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център дълбочината на първия трус е около 11 километра, а на втория – около 5 километра.

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Сеизмична активност в същия район беше регистрирана и в понеделник, когато беше отчетено земетресение с магнитуд около 3,7. Пред гръцката обществена телевизия ЕРТ председателят на Организацията за антисеизмично планиране и защита проф. Ефтимиос Лекас заяви, че към момента няма причина за тревога. По думите му са възможни и нови трусове, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Редактор: Дарина Методиева