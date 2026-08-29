Земетресение с магнитуд 4 беше регистрирано днес следобед край бреговете на остров Халки, в югоизточната част на Егейско море.

Според данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е регистриран следобед на 4 км западно от острова. Огнището му е на дълбочина от 15,3 км.

Две земетресения на границата между България и Гърция

Не се съобщава за ранени или щети.

Редактор: Ивайла Маринова