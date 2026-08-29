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Трусът е с магнитуд 4
Земетресение с магнитуд 4 беше регистрирано днес следобед край бреговете на остров Халки, в югоизточната част на Егейско море.
Според данни на гръцкия Институт по геодинамика трусът е регистриран следобед на 4 км западно от острова. Огнището му е на дълбочина от 15,3 км.
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Не се съобщава за ранени или щети.Редактор: Ивайла Маринова
Източник: Магдалена Димитрова, БТА
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