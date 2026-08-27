Две земетресения бяха регистрирани в Северна Гърция, в района на град Серес, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Единият станал в 11:03 ч. българско време и е с магнитид 3 по Скалата на Рихтер. Час и половина по-късно е засечена нова сеизмична активност, оценена на 3.3 по Рихтер.

Огнището на първия труд е на дълбочина от 4.7 километра, а на втория - 8.8.

Земетресение на Халкидики

Епицентърът се намира близо до българската граница - на около 16 километра от Петрич и 80 километра от Благоевград. Разстоянието до София е приблизително 150 километра, а до Солун - 86 километра. Няма постъпила информация земетресението да е причинило щети.

Редактор: Цветина Петкова