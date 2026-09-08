Нови удари между Русия и Украйна след отпътуването на американските пратеници от Киев. Русия атакува града с балистични ракети в нощта срещу вторник. Най-малко двама души са загинали, а ранени са поне шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабрика на „Бритиш Американ Тобако“ в северната част на Украйна. Тя, от своя страна, атакува с дронове руския Саратовски регион, където има ранени.

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Украйна разкритикува Русия заради мащабна атака с ракети и дронове, малко след посещението през уикенда на американските пратеници в столиците на двете страни. Целта на визитата им беше да се опитат да възобновят преустановените преговори за прекратяване на войната. „В момента, в който пратениците на американския президент по въпросите на мира напуснаха страната, Владимир Путин предприе поредна мащабна и ужасяваща атака срещу Киев, при която бяха нанесени щети на жилищни райони и загинаха най-малко двама души“, написа украинският външен министър Андрий Сибиха в социалните мрежи.

„Балистичните му ракети говорят по-силно от думите му за дипломация“, добави Сибиха.

Междувременно британският премиер Анди Бърнам разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Двамата са се съгласили, че усилията за прекратяване на войната трябва да продължат. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Украйна и за последните американски мирни инициативи.

Редактор: Ина Григорова