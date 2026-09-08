Снимка: БГНЕС
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През уикенда жените от персонала били помолени да напуснат постовете си по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация
Айфеловата кула остана затворена за посетители в понеделник заради протест на служителите. Причината е, че през уикенда жените от персонала били помолени да напуснат постовете си по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация от около 100 души. Те били заменени от свои колеги мъже.
Заради горещата вълна емблематични обекти в Париж ще затварят по-рано
Случаят предизвика възмущение във Франция. Кметът на Париж подкрепи протестиращите и обяви, че започва разследване. Компанията, която управлява Айфеловата кула, призна, че е взела погрешно решение и се извини на служителите.
Не е ясно кога кулата ще отвори отново.Редактор: Ина Григорова
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