200 милиона евро ще бъдат инвестирани в Гренландия. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Средствата ще бъдат отпуснати през следващите две години и ще бъдат насочени към критични суровини, зелена енергия и сателитни комуникации.

По време на визитата си в столицата Нуук Фон дер Лайен подписа обща декларация с премиерите на Гренландия и Дания за по-тясно сътрудничество. Посещението идва на фона на продължаващите изявления на Доналд Тръмп, че Съединените щати трябва да поемат контрол над острова. Ръководителят на ЕК подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от нейния народ и от Дания, част от която е острова.

Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще инвестира 200 милиона евро в Гренландия

„Европейският съюз изразява пълна солидарност с Кралство Дания и народа на Гренландия. Ще продължим да го правим. Искаме ясно да повторим, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от народа ѝ и от Дания – и от никой друг. Териториалната цялост, суверенитетът и неприкосновеността на границите са основни принципи на международното право. Знаем, че Арктика се превърна в едно от местата, където се сблъскват тектоничните плочи на геополитиката. Затова това, което се случва тук, пряко ни засяга”, подчерта Урсула фон дер Лайен.

Редактор: Дарина Методиева