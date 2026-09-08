Великобритания обяви нови санкции срещу израелските селища на окупирания Западен бряг. Външният министър Ед Милибанд съобщи пред парламента, че страната ще забрани вноса на стоки, произведени в израелски селища, както и рекламата им на британска територия, съобщава "Би Би Си".

По думите на Милибанд мерките са насочени към селищата и тяхното разширяване, а не към Израел. Предвижда се и санкциониране на компании и лица, които подпомагат разширяването на селищата чрез строителство или финансиране.

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Милибанд заяви още, че британското правителство счита израелската окупация на Западния бряг за незаконна. Той обвини радикални израелски заселници в извършване на „етническо прочистване“ на палестинци и заяви, че израелското правителство твърде често си затваря очите за тези действия.

Великобритания ще затегне и правилата за износ на оръжия и други стоки, които според правителството могат съществено да допринесат за поддържането на окупацията.

Към мерките се присъединяват Франция и Канада, а още девет държави - Дания, Испания, Финландия, Ирландия, Исландия, Норвегия, Полша, Португалия и Швеция - заявиха подкрепа за допълнителни ограничения върху търговията с израелските селища.

Решението идва на фона на плановете на Израел за изграждането на над 1200 нови жилища в района на Западния бряг и нарастването на нападенията на заселници срещу палестинци.

От Израел и САЩ вече предупредиха Великобритания за възможни последици. Президентът на Израел Ицхак Херцог определи действията като „сериозна грешка“, а американският посланик в Израел Майк Хъкаби заяви, че санкциите могат да предизвикат реакция от страна на Вашингтон.

Британското правителство подчертава, че целта на мерките е да се предотврати разрушаването на перспективата за решение с две държави.

Милибанд заяви, че Лондон налага санкции и на ръководената от "Хизбула" финансова институция "Ал Кард ал Хасан", предаде Ройтерс.

Миналата година ливанската централна банка забрани на банките и брокерските къщи да сключват сделки с "Ал Кард ал Хасан". Организацията се самоопределя като благотворителна и заявява, че предоставя заеми съгласно ислямските принципи, които забраняват лихвата.

Забраната за внос и свързаните санкции, които Великобритания представя като нов знак за подкрепата си за решението с две държави на израелско-палестинския конфликт, бяха обявени след критиките към израелския проект Е1, за заселване на Западния бряг.

Редактор: Георги Иванов