Израел ще затвори британското консулство в Йерусалим като част от серия ответни мерки срещу Великобритания, обяви израелският външен министър Гидеон Саар, цитиран от "Би Би Си".

Решението е взето след като британското правителство обяви нови санкции срещу Израел заради политиката му в окупирания Западен бряг. Саар представи общо четири ответни мерки, като затварянето на консулството е първата от тях.

Великобритания налага санкции срещу израелски селища в Западния бряг

Според британското правителство Генералното консулство в Йерусалим представлява Великобритания в Йерусалим, Западния бряг и Газа и работи по политически, търговски, сигурностни и икономически въпроси, свързани с отношенията между Великобритания и палестинците.

Останалите мерки включват отстраняване на британските представители от Международния център за подкрепа на Газа в Кирят Гат, прекратяване на британските дейности по обучение на силите на Палестинската автономия на Западния бряг, както и забрана за влизане в Израел на 12 британски избрани представители и други британски граждани.

Саар заяви, че действията са в отговор на „поредица от анти-израелски решения“ на британското правителство, което той обвини, че систематично действа срещу Израел.

Израелският външен министър предупреди и други държави, че страната му може да предприеме подобни действия срещу тях. „Който действа срещу Израел, Израел ще действа срещу него“, заяви Саар, като допълни, че тези държави „ще загубят своето влияние и значимост в региона“.

Решението за затваряне на консулството идва на фона на все по-сериозно влошаване на отношенията между Лондон и Тел Авив заради израелската политика спрямо палестинските територии и войната в Газа.

По-рано днес Великобритания обяви нови санкции срещу израелските селища в окупирания Западен бряг. Външният министър Ед Милибанд съобщи пред парламента, че страната ще забрани вноса на стоки, произведени в израелски селища, както и рекламата им на британска територия

Редактор: Георги Иванов