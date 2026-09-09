Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември, за да внесат документите си в Централната избирателна комисия.

Част от кандидатите в надпреварата все още не са обявени. Все още не е ясно кого ще издигнат от „Възраждане” и дали ДПС, които подадоха документи в ЦИК, ще имат своя номинация. До дни се очаква Александър Томов и Иван Христанов да представят своите вицепрезиденти.

ЦИК обяви слогана на информационната кампания за президентските избори

До 22 септември всички имена трябва да бъдат обявени, а три дни по-късно започва официално и предизборната кампания.

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Редактор: Мария Барабашка