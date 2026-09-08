Вчера започна 14-ото издание на "Алея на Книгата" в София. Близо 70 издателства и 140 шатри очакват читатели от всякаква възраст. Тазгодишното издание е с фокус върху най-различни граждански каузи, както и стимулирането на децата да четат. Какво могат да видят още хората - повече разказва в Обедния информационен блок по NOVA NEWS Йорданка Фурнаджиева от Асоциация "Българска книга", които са сред главните организатори на събитието.

„Целта ни е да донесем книгите при хората. Всеки един читател може да разговаря с хората на щандовете, защото те са тези, които работят по книгите и така се случва естествената препоръка. Предстои богата културна програма. Организирани са срещи с Георги Господинов, Рене Карабаш и Здравка Евтимова”, обясни Фурнаджиева.

„Алея на книгата“ започва в София: Над 150 издателства ще участват в 14-то издание на събитието

Тя каза, че изданието тази година е по-различно, защото в рамките на 2 дни, на 11 и 12 септември, ще се проведе изложението „Демократична мозайка” в парка пред НДК, на което гражданите ще могат да се запознаят с дейността на различни неправителствени организации.

„Четенето от ранна детска възраст е в основата на критичното мислене и справянето на един млад човек, когато излезе в обществото. Те много ясно могат да изпълнят това, което са прочели, когато са чели с разбиране. Това е в основата на образованието и мисленето и трябва да инвестираме в това”, смята тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев