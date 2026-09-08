Днес стават ясни резултатите на българските ученици от традиционното изследване PISA. Министерството на образованието и науката ще представи данните за изпита от 2025 г., както и основните изводи и образователни цели.

Учители, участвали в НВО за 7 и 10 клас, все още чакат възнагражденията си

Тестът се провежда сред 15-годишните и има за цел да провери доколко децата умея да прилагат знания и умения в реални ситуации. Основните въпроси са от сферите на природните науки, четенето и математиката.

Редактор: Георги Иванов