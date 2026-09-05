Учители, участвали в Националното външно оценяване по математика в 7 и 10 клас, все още чакат възнагражденията си. Изпитите са проверени, както и резултатите са обявени.

От 32 години Валентина Димитрова е преподавател по математика. А от близо 10 е и една от оценителите на изпитни работи от НВО по математика. „Нашата работа е прекалено отговорна. Зад всяка една работа стои едно дете, на което се решава бъдещето – тук говоря за 7 клас“, обяснява тя.

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„За първи път идва септември и плащане няма. Никой по никакъв начин не ни е уведомил защо е забавянето и каква е причината“, допълва тя.

От РУО–София-град посочват, че изплащането на възнагражденията традиционно се прави след приключване на кампаниите по проверка и оценяване. Допълнително, само за София-град тази година трябва да бъдат обработени близо 700 граждански договора.

Досега са изплатени възнагражденията за част от комисиите – за чужд език, дигитални умения, държавните зрелостни изпити, както и за оценяването по български език и литература. По отношение на математиката обаче плащанията предстоят. От МОН допълват, че са предоставили средствата за оценителите за 7 клас на 23 юли.

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„В трудовите ни договори нашата работа приключва на 30 юни. Отчитаме, че юли месец е отпускарски сезон и би могло да има едномесечно забавяне, но повече от един месец според мен е недопустимо“, каза Валентина Димитрова.

Според РУО – София-град средствата за оценителите по математика в 7 клас ще бъдат преведени на 8 септември, а за 10 клас – на 9 септември. С това всички възнаграждения ще бъдат окончателно изплатени.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Никола Тунев