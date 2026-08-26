Промяна във финансирането на училищата се подготвя с идея средствата да зависят не само от броя на учениците, но и от резултатите и напредъка им. В момента бюджетите се определят основно според броя на учениците и паралелките. За директорите обаче всеки ученик е важен, защото от него зависи и част от финансирането.

„Това са пари, които всеки директор обича да има, за да покрива разходите. В същото време трябва да гоним и успехи. Гонейки ги, трябва да се справяме и с парите. Затова всеки един ученик е ценен за нас“, казва Авелин Драганчев, директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Горна Оряховица. По думите му настоящите правила могат да създадат проблем, когато ученикът има сериозни пропуски в знанията.

До 1 година МОН ще предложи промяна в модела на финансиране в образованието

„До 4 клас нямаш право да оставиш ученик. Крайно грешно - той не може да чете и да пише. Какви хора пращаме в обществото?“, коментира Драганчев. Според него е необходимо промяна във финансирането да даде възможност училищата да работят реално за преодоляване на дефицитите, вместо да бъдат поставяни в ситуация да се стремят да задържат всеки ученик.

Председателят на Сдружението на директорите Асен Александров уточнява, че при новия подход не трябва да се гледат само оценките от националните външни оценявания. „Разбираме не резултатите от НВО, а конкретният напредък на всеки един ученик“, обяснява той.

От „Заедно в час“ определят сегашния модел като добра основа, но настояват за стимули, които действително да насърчават напредъка. „Проблемът е че в нашата система директорите не се държат отговорни за резултатите“, казва изпълнителният директор Траян Траянов. По думите му в България има над 100 училища с 3 години поред оценка "Слаб" на матурите и там няма смяна на директори. Той обаче предупреждава, че слабите резултати не трябва да водят до намаляване на средствата за училищата: „Не може да санкционираме деца в училища с ниски резултати, като отнемаме средства. По този начин наказваме децата.“