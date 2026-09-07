Млечните продукти, включени в независимо лабораторно изследване, са показали значително по-високи количества трансмазнини в сравнение с изследваните им растителни алтернативи. Анализирани са осем продукта - масло и маргарин, краве и бадемово мляко, сирене и негов растителен аналог, както и млечна и растителна сметана.

Най-съществената разлика е установена между маслото и маргарина - в изследваното масло количеството трансмазнини е било около девет пъти по-високо. По-ниски стойности при растителните алтернативи са отчетени и при останалите сравнявани категории.

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В ефира на NOVA NEWS председателят на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ д-р Андрей Велчев коментира, че резултатите поставят под въпрос широко разпространеното схващане, че маргаринът непременно е по-вредният избор. Той обаче подчерта, че данните не означават, че потребителите трябва просто да заменят маслото с маргарин.

По думите му по-важни са количеството и общият прием на мазнини. Велчев призова потребителите да четат внимателно етикетите и при здравословни проблеми да се съобразяват с препоръките на лекарите, вместо да определят даден продукт като полезен или вреден единствено според това дали е млечен или растителен.

Той коментира и трудностите пред потребителите при избора на качествена храна. Според него по-високата цена, обозначения като „био“, „натурално“ или „естествено“, както и силната реклама сами по себе си не са гаранция за по-добро качество.

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Велчев настоя и за повече прозрачност при контрола върху храните. Според него обществото трябва да получава информация не само за броя на извършените проверки и наложените санкции, но и за конкретните резултати от контрола и последващите действия при установени нарушения.

По отношение на имитиращите продукти той посочи, че те вече се предлагат отделно от традиционните млечни храни. Според него наличието им на пазара не трябва автоматично да ги превръща в „опасни“ продукти, а основният принцип при консумацията както на традиционни, така и на растителни алтернативи трябва да бъде умереността.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова