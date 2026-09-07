Задържаха рецидивист във Велико Търново след множество сигнали за кражби на пари и златни накити от жилища. Грабежите са извършвани през почивните дни, а извършителят подбирал домове на ниски етажи и прониквал в тях през прозорци и врати на тераси. Той наблюдавал набелязаните жилища и атакувал, когато обитателите им отсъстват.

Снимка: ОДМВР -В. Търново

Соченият за извършител е 52-годишен столичанин. Криминалисти следили действията му от известно време, а на 5 септември той бил задържан непосредствено след извършване на поредното посегателство. Още същия ден е привлечен в качеството на обвиняем. Днес с решение на съда му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”.

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Снимка: ОДМВР -В. Търново

Работата по документиране на престъпната му дейност продължава.

Редактор: Дарина Методиева