Остава ден до изтичането на крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори.

Очаква се днес да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че в редиците им има спорове за това дали да участват във вота.

Документи в Централната избирателна комисия днес внесоха от партия МЕЧ, които издигат кандидатурите на Радостин Василев и Красимир Манов.

Ключова седмица за президентския вот: ГЕРБ решава ще издигне ли кандидат, учредяват инициативните комитети на Йотова и Гюров

Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота.

Днес се очаква да бъде обявено учредяването на комитета, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. За NOVA Вежди Рашидов потвърди, че е част от него.

В четвъртък, 10 септември, пък ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев.

Повече информация за организацията на изборите ще бъде дадена на брифинг на Централната избирателна комисия във вторник.

В надпреварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които засега не са обявили кандидатите си за вицепрезидент. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доц. Георги Димов, издигнат от инициативен комитет, с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вицепрезидент. Физикът проф. Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат в надпреварата за „Дондуков“ 2 като независими кандидати.

Редактор: Никола Тунев