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Представители на комитетите на Гюров и Йотова в спор за бъдещето на президентската институция
Очаква се днес да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат за държавен глава
Остава ден до изтичането на крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори.
Очаква се днес да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че в редиците им има спорове за това дали да участват във вота.
Документи в Централната избирателна комисия днес внесоха от партия МЕЧ, които издигат кандидатурите на Радостин Василев и Красимир Манов.
Ключова седмица за президентския вот: ГЕРБ решава ще издигне ли кандидат, учредяват инициативните комитети на Йотова и Гюров
Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота.
Днес се очаква да бъде обявено учредяването на комитета, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. За NOVA Вежди Рашидов потвърди, че е част от него.
В четвъртък, 10 септември, пък ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев.
Повече информация за организацията на изборите ще бъде дадена на брифинг на Централната избирателна комисия във вторник.
В надпреварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които засега не са обявили кандидатите си за вицепрезидент. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доц. Георги Димов, издигнат от инициативен комитет, с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вицепрезидент. Физикът проф. Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат в надпреварата за „Дондуков“ 2 като независими кандидати.
Редактор: Никола Тунев
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