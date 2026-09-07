Ключова седмица за президентския вот. До утре ГЕРБ ще мислят дали да издигнат своя кандидатура за президент. Вчера Бойко Борисов обясни, че той лично не иска да имат своя номинация, но членове на партията държат ГЕРБ да участва в битката за "Дондуков" 2.

В следващите дни се очаква и „Демократична България“ да вземат решение дали ще застанат зад кандидат президентската двойка Гюров - Кандев. На 12-и септември на Национален съвет „Продължаваме Промяната“ също трябва да обсъди и реши дали ще дадат своята подкрепа за нея. Техният комитет се очаква да бъде учреден в четвъртък - 10-и септември.

Битката за "Дондуков" 2: Кои са неизвестните при опозиционните партии

На 8 септември се очаква да бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Все още се чакат имената, с които „Възраждане“ ще влязат в битката.

Днес започва регистрацията на инициативни комитети и ще продължи до 14 септември. Крайният срок за партиите е 9 септември. Финалът на регистрацията за кандидатите е 22 септември, а кампанията започва 3 дни по-късно - на 25 септември.