ГЕРБ решава до два дни дали ще издигне свой кандидат за президент. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че е против такава номинация, но оставя крайното решение в партийните членове. В идните дни решение кого да подкрепят се очаква и от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

"Преди дни събрах групата и съм го оставил като гласуване във вътрешния чат на партията дали ще издигат или не. Партията иска да издигат кандидат, аз съм против. Ще видим кой ще надделее", смята той.

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Борисов беше категоричен, че ГЕРБ няма да дава "непотърсена подкрепа" и увери, че във вътрешнопартийните разговори вече се обсъждат и конкретни имена. "С удоволствие бих бил ако днеска мога да обединя нацията", заяви той. Борисов отхвърли варианта той да е кандидат, отрече и ГЕРБ да издигне кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов.

До дни се очаква "Демократична България" да вземат окончателно решение на чия страна ще застанат в президентската надпревара. Като по думите на Ивайло Мирчев везните клонят към Андрей Гюров и Георги Кандев.

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"Ясно е, че те са желанието на нашите привърженици. Желанието ни е те да бъдат подкрепени. В дискусиите до момента нямаше гласове срещу тях, напротив - имаше огромно очакване и г-н Гюров, и г-н Кандев да са кандидати", каза съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.



12 септември е датата, на която ще стане ясна и финалната позиция на "Продължаваме Промяната". "Андрей Гюров и Георги Кандев излязоха напред - те имат много силна подкрепа и социологията го показва. Това, което ние ще направим е, по официалния ред да вземем решение. В ръководството те имат пълна подкрепа. Сигурен съм, че ще получат пълна подкрепа и от нашите структури", каза Николай Денков.