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Ще видим кой ще надделее, каза лидерът на ГЕРБ
В партия ГЕРБ тече дискусия дали да бъде издигнат кандидат за президент. Това каза Бойко Борисов във Велико Търново.
Срокът да бъде взето решението е 8 септември. Самият Борисов каза, че е „против”. „Ще видим кой ще надделее", каза Борисов. И допълни, че се обсъждат конкретни имена.
Кои са ясните кандидатури за президент до момента
Борисов посочи, че основните политически, парламентарно представени партии не са издигнали свои партийни кандидати за президент.
„Вие дори и днес зададохте въпроса: кой е кандидатът на ГЕРБ? Партията, спечелила изборите - „Прогресивна България“ няма кандидат. Госпожа Йотова издигна своята кандидатура чрез инициативен комитет", коментира Борисов.
„Непоискана подкрепа на никого няма да дадем", продължи той.
Според Борисов на партия ГЕРБ в момента ѝ трябва времето до местните избори, за да се обнови и мобилизира.Редактор: Ина Григорова
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