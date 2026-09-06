В партия ГЕРБ тече дискусия дали да бъде издигнат кандидат за президент. Това каза Бойко Борисов във Велико Търново.

Срокът да бъде взето решението е 8 септември. Самият Борисов каза, че е „против”. „Ще видим кой ще надделее", каза Борисов. И допълни, че се обсъждат конкретни имена.

Кои са ясните кандидатури за президент до момента

Борисов посочи, че основните политически, парламентарно представени партии не са издигнали свои партийни кандидати за президент.

„Вие дори и днес зададохте въпроса: кой е кандидатът на ГЕРБ? Партията, спечелила изборите - „Прогресивна България“ няма кандидат. Госпожа Йотова издигна своята кандидатура чрез инициативен комитет", коментира Борисов.

„Непоискана подкрепа на никого няма да дадем", продължи той.

Според Борисов на партия ГЕРБ в момента ѝ трябва времето до местните избори, за да се обнови и мобилизира.

Редактор: Ина Григорова