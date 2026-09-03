Две политически партии и един инициативен комитет са внесли до 17:00 часа на 3 септември документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК.

Заявление е подал инициативен комитет, който издига Лъчезар Аспарухов Аврамов като независим кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов като независим кандидат за вицепрезидент. Комитетът е представляван от Марияна Ангелова Янева.

ЦИК започна регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори

Документи за регистрация са внесли и политическите партии „Възраждане“ и „Правото“.

ЦИК продължава да приема необходимите документи всеки ден между 9:30 и 17:00 часа във фоайето на сградата на Народното събрание. Срокът за регистрация на партии и коалиции за участие в президентския вот изтича в 17:00 часа на 9 септември. Инициативните комитети, които издигат независими кандидати, разполагат с още няколко дни - те могат да внесат документите си до 17:00 часа на 14 септември.

Така 8 са вече заявките за участие на президентските избори тази есен. Преди близо два месеца Илияна Йотова обяви номинацията си за държавен глава, а вчера стана ясно и името на нейния вицепрезидент – Кирил Вълчев.

В началото на седмицата Андрей Гюров официално заяви, че ще участва в президентските избори заедно с Георги Кандев. В надпреварата са още Иван Христанов, който не е обявил кой ще бъде кандидатът му за вицепрезидент, и Александър Томов, който също не е представил човека, който ще застане до него.

От МЕЧ издигат лидера на формацията Радостин Василев и Красимир Манов за вицепрезидент, а от БЗНС – предлагат съответно Николай Ненчев и Цвета Кирилова. В битката влизат още – двойката доц. Георги Димов и генерал Димитър Шивиков като кандидат за вицепрезидент.

Едно от последните неизвестни в уравнението остава позицията на ГЕРБ. От дни в редиците на формацията текат спорове дали и какъв кандидат трябва да бъде издигнат. По-рано днес е имало среща на Парламентарната група с председателя Бойко Борисов с искане от депутатите да има номинация. По информация на NOVA решението може да стане ясно още този уикенд.

До края на следващата седмица вероятно ще имаме и решението на "Възраждане" за това на кого ще заложат за изборите, като от формацията вече заявиха, че ще имат партийна кандидатура.

ДПС днес се регистрираха за участие, както са правили и на предишни президентски избори, но няма яснота за номинация на конкретни имена или за подкрепа на някой от вече известните.

Редактор: Цветина Петкова