От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври.

Документите ще се приемат до 17 ч. на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември.

Кои са важните дати до президентските избори на 25 октомври

Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината.

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Редактор: Дарина Методиева