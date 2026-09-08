Втори китайски завод за производство на автомобилни части отвори врати край Пловдив. Новото предприятие се намира в индустриална зона „Тракия“ и беше официално открито от премиера Румен Радев.

Инвестицията в производствената база до момента надхвърля 32 млн. евро. Предприятието ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия, като до края на годината се очаква в него да бъдат разкрити 100 работни места.

Снимка: МС

Започна изграждането на нов високотехнологичен завод край Пловдив

По време на церемонията Радев определи инвестицията като знак за растящото доверие на чуждестранния бизнес към България и като пример за промяната в икономическия модел на страната. „Днешното високотехнологично предприятие, изградено в експресни срокове, показва, че китайските инвестиции имат място в България и оттук могат да намират пазар за реализация в цяла Европа“, заяви премиерът.

По думите му откриването на завода е и резултат от задълбочаването на отношенията между София и Пекин след подписването през 2019 г. на декларацията за стратегическо партньорство между България и Китай. „В тази декларация ние заложихме приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество и особено в областта на високите технологии и днес тя започва да се превръща в реалност“, посочи министър-председателят.

Снимка: МС

Румен Радев: Новите производствени мощности в Шумен са пример за приемствеността между няколко български правителства

В официалното откриване на новите мощности присъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

Снимка: МС

Радев подчерта, че целта на правителството е икономиката постепенно да се отдалечи от модел, основан на потребление, преразпределение и евтин труд, и да се насочи към инвестиции и производства с по-висока добавена стойност. В рамките на посещението си в индустриална зона „Тракия“ премиерът ще даде начало и на строителството на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Инвестицията в него е за 7 млн. евро.

Снимка: МС

По-късно Радев ще инспектира и строителството на важен пътен инфраструктурен обект в Пловдивския регион.