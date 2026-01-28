Започна изграждането на нов високотехнологичен завод за хартиени продукти край Пловдив. Инвестицията на компанията „Три-Уол“ е за над 30 млн. евро и ще бъдат разкрити 150 нови работни места. Предприятието за производство на велпапе и опаковки ще бъде в „Тракия икономическа зона“.

По време на церемонията по първа копка днес вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев подчерта, че индустрията е гръбнакът на българската икономика, а районът на Пловдив е най-същественият прешлен.

Новата фабрика ще разполага със склад за суровини, склад за готова продукция, цех за производство на хартиени опаковъчни продукти, административна част и други обслужващи помещения. Инвестиционният проект е изцяло ориентиран и съобразен с водещите европейски и международни принципи за зелено производство.

Припомняме, че през февруари миналата година Дончев връчи сертификат за инвестиция „клас А“ на дружеството по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Тогава основателят на компанията Южи Сузуки заяви, че са избрали за своята инвестиция България пред Турция.

„Усилията трябва да бъдат удвоени, дори утроени. Трябва да се целим още по-високо. Освен традиционните индустрии в сферата на машиностроенето, все повече трябва да мислим за автоматизация, мехатроника. Трябва да бъдем и още по-амбициозни. На дневен ред е космос“, каза Дончев. Вицепремиерът определи и следващата приоритетна цел - пълно възстановяване на капацитета на българската електроника. „Към момента имаме мощности за тестване, за проектиране и за производство, но капацитетът трябва да бъде увеличен, защото това са индустриите на бъдещето“, категоричен беше министърът в оставка. Той допълни, че от първия до последния ден на определена служба трябва да си изпълняваш задълженията с енергия и страст.

На събитието присъстваха още кметът на Пловдив Костадин Димитров, основателят и изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ Пламен Панчев, представители на компанията, местната власт, бизнесът и други.

