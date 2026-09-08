Днес стартира инициативата "Малките големи герои", която е създадена по идея на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Целта е да бъде показан и възнаграден добрият пример на децата и тийнеджърите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение.

„Малките големи герои“: МВР ще отличава деца, проявили смелост

По време на първото издание на инициативата ще бъдат отличени младежи, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводнението в село Струмяни, както и младежи, подмогнали властите при залавянето на мним полицай.

Редактор: Никола Тунев