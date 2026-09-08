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Спортни новини (07.09.2026 - късна)
Сред отличените ще бъдат и доброволци, оказали помощ при наводнението в село Струмяни
Днес стартира инициативата "Малките големи герои", която е създадена по идея на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Целта е да бъде показан и възнаграден добрият пример на децата и тийнеджърите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение.
„Малките големи герои“: МВР ще отличава деца, проявили смелост
По време на първото издание на инициативата ще бъдат отличени младежи, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводнението в село Струмяни, както и младежи, подмогнали властите при залавянето на мним полицай.Редактор: Никола Тунев
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