Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев стартира инициативата „Малките големи герои“. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.

Министър Демерджиев ще отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години.

Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай.

Иван Демерджиев награди пожарникарите, участвали в спасяването след катастрофата на „Челопешко шосе”

Идеята за кампанията „Малките големи герои“ се роди след срещата на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар.

Церемонията ще се състои в Министерството на вътрешните работи във вторник от 12 часа.

Редактор: Дарина Методиева