Русия е уверена, че победата в конфликта с Украйна е „много близо“. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Да, уверени сме и сме сигурни, че победата е много близо“, каза Песков. Той не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието „победа“. Коментарите му бяха направени по време на разговор с представители на индийски медии и идват на фона на продължаващия конфликт между Русия и Украйна.

Междувременно Русия атакува Киев с балистични ракети в нощта срещу вторник . Най-малко двама души са загинали, а ранени са поне шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабрика на „Бритиш Американ Тобако“ в северната част на Украйна. Тя, от своя страна, атакува с дронове руския Саратовски регион, където има ранени.

Редактор: Дарина Методиева