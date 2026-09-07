Снимка: БГНЕС
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То продължава до 13 септември
14-то издание на "Алея на книгата" се открива днес в София. То продължава до 13 септември и в него участват над 150 български издателства.
Те ще представят десетки премиери на книги, разговори и срещи с автори, както най-новите си издания. 14-то издание на "Алея на книгата" е със силен фокус върху гражданските каузи и децата.
Българските автори – звездите на "Алея на книгата" в СофияРедактор: Ивета Костадинова
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