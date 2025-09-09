София посреща 13-ото издание на „Алея на книгата“. До 14 септември над 150 издателства ще представят своите заглавия в 61 шатри, разположени по протежението на бул. „Витоша“ и в парка пред НДК. Посетителите ще могат да открият нови издания, да се срещнат с любими автори и да се потопят в богата литературна програма.

„Алея на книгата“ се завръща в сърцето на столицата, превръщайки пешеходната част на бул. „Витоша“ в истински литературен празник. Инициативата, която има близо 100-годишна история, днес събира на едно място над 150 издателства, които ще предложат най-новите си и популярни заглавия до края на седмицата.

"Алея на книгата" изкушава хората отново да започнат да четат

„В 61 шатри са разположени над 150 издателства. Имаме изключително богата културна програма с над 200 представяния, срещи с автори, илюстратори и преводачи, както и ателиета за деца“, заяви в ефира на „Здравей, България“ Петя Господинова, председател на Асоциация „Българска книга“. Тя допълни, че на алеята присъстват и издателства на учебници, което е удобство за родителите, които подготвят децата си за предстоящата учебна година.

Един от най-вдъхновяващите аспекти на събитието е възходът на българските автори. „Читателите са изключително лоялни към българските автори. Истина е, че през последните 10 години годишните класации се водят основно от български автори, което е прекрасно. От топ 3, две са на български автори“, подчерта Господинова.

Освен възможността за закупуване на книги, „Алея на книгата“ предлага и богата културна програма, която може да бъде намерена на сайта на Асоциация „Българска книга“.