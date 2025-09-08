Целият град заживява с книгите - от 8 до 14 септември София отваря литературен диалог пред НДК и по пешеходния булевард „Витоша“. Повече от 150 издателства ще представят премиери, детски четения, авторски срещи и филмови прожекции, превръщайки „Алея на книгата“ в празник, който ни припомня колко е важно четенето като общо преживяване. Темата коментира в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS Гергана Димитрова, зам.-председател на Асоциация "Българска книга".

Започна "Алея на книгата"

"Важно за изложението е, че среща книгата с хора, които нямат достъп до нея. Припомняме на хора, които не четат, че книгата съществува и може би биха се изкушили някога да посегнат към нея", обясни Гергана Димитрова.

