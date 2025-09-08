Снимка: iStock
Изложението ще се проведе от 8 до 14 септември
Започна "Алея на книгата". От днес до 14 септември пред НДК и по продължението на бул. „Витоша” ще има срещи с автори на различни произведения, илюстратори, преводачи, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.
В 61 бели шатри ще бъдат събрани над 150 български издателства и автори. В седем поредни дни програмата предвижда близо 70 събития.
Работното време е от 10:00 до 20:00 ч., а в неделя до 19:00 ч.
Официалното откриване вече е факт, а най-голямата открита книжарница вече очаква своите посетители.
Репортер: Ерик БорозенковРедактор: Цветина Петрова
