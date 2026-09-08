След часове борба с огнената стихия мащабният пожар, който обхвана над 2500 декара площ между селата Триводици, Ново село, Огняново и Исперихово, е напълно потушен. В гасенето на огъня се включиха 10 екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Пловдив и районната служба в Стамболийски, както и четири пожарни автомобила от РДПБЗН – Пазарджик.

Снимка: Община Стамболийски

Усилията на огнеборците бяха подкрепени от десетки доброволци и местни земеделски производители, които предоставиха собствена техника за справяне със стихията.

Пожар пламна на АМ "Тракия" край Пазарджик (ВИДЕО)

На терен в гасенето се включиха и представители на местната власт, сред които кметът на община Стамболийски Петър Неделев, заместник-кметът Симеон Димитров и общинският съветник от Ново село Атанас Ненков.

Благодарение на съвместните усилия на институциите и гражданите пожарът е ликвидиран. На място са предприети необходимите действия и са оставени дежурни екипи, за да не се допусне повторно разпалване на огнищата.

Снимка: Община Стамболийски

Властите изказват благодарност към всички огнеборци, земеделци и доброволци, участвали в акцията. Те отправят и сериозен апел към гражданите за повишено внимание и отговорно отношение при боравене с огън, напомняйки, че само една искра е достатъчна за унищожаването на хиляди декари природа.