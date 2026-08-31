„Топлофикация София“ спря топлата вода в над 10 столични квартала заради планова профилактика на топлопреносната система. Според кмета на София Васил Терзиев ремонтите се извършват сега, за да бъдат предотвратени сериозни аварии през зимния сезон.

В Обедния информационен блок на NOVA NEWS темата коментира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България Кремен Георгиев. По думите му спирането на топлата вода е напълно оправдано, тъй като в рамките на профилактиката ще бъдат извършени редица дейности по системата.

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„Мисля, че спирането на водата е напълно оправдано. Набелязани са редица мероприятия, които трябва да се извършат при спряна централа и в рамките на тези 15 дни те ще бъдат извършени, което наистина ще предотврати авариите през зимата“, заяви Георгиев.

Той посочи, че кварталите, в които е спряно топлоподаването, са сред проблемните зони на столичната топлофикационна мрежа. „Те са отбелязани като проблемни и в тях най-често се случват аварии. Това, на практика, решава локалния проблем. Най-често случващите се аварии са тези по топлопреносната мрежа, т.е. тръбите под земята“, обясни експертът.

Георгиев коментира и финансирането на ремонтите. По думите му подобни дейности се поемат от самото дружество, като разходите за тях са по-поносими в сравнение с последствията от сериозни аварии.

Според председателя на асоциацията обаче е необходимо да се работи и по модернизирането на производствените мощности на „Топлофикация София“. Като пример той посочи необходимостта от изграждане на съоръжения за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

„Трябва да се изгради съоръжения за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия най-вече в „Земляне“ и „Люлин“, където електропроизводство няма“, заяви Георгиев.

Той е категоричен, че предвиденият срок за профилактиката е достатъчен и ремонтните дейности трябва да приключат навреме: „Смятам, че това време е абсолютно нормално и ремонтът ще се изпълни в срок“, посочи Георгиев.

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Редактор: Георги Иванов