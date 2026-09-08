Рокади в правителството няма да има. Това заяви премиерът Румен Радев на брифинг след откриването на нов завод край Пловдив. Той подчерта, че министрите от кабинета продължават да работят за реформите, които са започнати.

На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент, Радев заяви, че не иска да се бърка в „кухнята на ГЕРБ“. „Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха“, отбеляза Румен Радев.

„Изграждането на околовръстния път на Пловдив е от стратегическо значение за града и региона". Това заяви премиерът Румен Радев. „Той се бави вече четири години, което затруднява инвестициите и икономическата оперативна дейност. Това е предизвикателство за безопасността на пътя. Вече имаме жертви и затова е важно този път да се изгради възможно най-бързо и качествено“, добави министър-председателят.

Регионалният министър Иван Шишков посочи, че през последните две-три години по проекта не е било свършено достатъчно. По думите му държавата вече е дала фронт за строителство, а целият околовръстен път на Пловдив се проектира. Шишков добави, че се водят разговори със строителите и се работи с МРРБ и АПИ, за да бъде спазен поставеният срок – до края на октомври следващата година околовръстният път да бъде завършен.

Проектът обхваща 14 километра, като има участък, който е определян като най-сложният. За част от западната страна вече е процедирано ОВОС, като предстои издаване на заповед за подробния устройствен план, след което да започнат реалните проектантски и учредителни дейности. Предстои и преработване на проекта, тъй като последният план е от 2017 г. Затова към момента не може да бъде посочена конкретната стойност на обекта.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви, че преди две години градът е получил финансиране за проекта. „Надяваме се, че проектът ще приключи възможно най-скоро“, каза Димитров.

„Свързаността е ключова за развитието на икономическия модел“, заяви Радев и допълни, че регионалният министър ще му докладва ежедневно за напредъка по околовръстното шосе.

Премиерът коментира и финансовото състояние на държавата. По думите му една от задачите е първо да бъдат изчистени старите плащания. „Продължават да излизат фактури от договори за стари плащания от 2024 г. и ние продължаваме да изплащаме, което влияе на дефицита“, каза той. По думите му целта е догодина държавата да стъпи на „здрави основи“ и да има по-ясно разпределение на средствата по отделните проекти, вместо постоянно да се покриват стари задължения.

Без мантинели или ограничение до 50 км/ч: Обсъждат спешни промени за Околовръстното на Пловдив

Радев съобщи още, че предстои брифинг на председателя на ДАНС, министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР, на който ще бъде представена „дълбока трансформация“ на структурите за сигурност. По думите му част от дирекциите ще бъдат окрупнени, както и регионалните структури на ДАНС, с цел да се подобрят комуникацията и управлението.

Подготвят списък със стратегически пътни обекти

Радев уточни, че концесионирането също е сред приоритетите на правителството. През следващата седмица се очаква да бъде приет анализ, който да определи най-приоритетните пътни артерии в страната – магистрали, железопътни линии, мостове и тунели.

„Предстои брифинг пред медиите и ще кажем кои ще са стратегическите обекти, по които ще работим. Част от тях ще бъдат с национално финансиране, а други нови ще бъдат обявени на концесия“, заяви премиерът. Радев подчерта, че държавата ще търси начин да освободи публичен ресурс за инвестиции в здравеопазването, културата, спорта и сигурността.

ГЕРБ обвини управляващите в опит за прехвърляне на разходи на АПИ от 2026 към 2025 г.

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че до 2030 г. плащането за всички пътища в България трябва да бъде уеднаквено, което по думите му означава, че всички пътища ще бъдат платени. „Ние трябва час по-скоро да имаме магистрали, а междувременно ще продължим да поддържаме второстепенните пътища“, обобщи Румен Радев.

Цените и мерките на държавата

По отношение на цените на хранителните продукти Румен Радев заяви, че целта на правителството не е да намалява цените, а да спре темпа на тяхното покачване. Той посочи, че според статистиката през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки.

Премиерът припомни и приетите промени, свързани с комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. „Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани надценки“, каза той.

Иван Шишков: Ще прекратим практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти

Радев коментира и данъчните облекчения, като посочи, че се предвиждат редица мерки в подкрепа на малките и средните фирми.