Два основни варианта за незабавна промяна на организацията на движението се обсъждат след тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив. Властите и експертите трябва да решат дали да бъдат премахнати изцяло поставените предпазни огради, или да се въведат драстични ограничения на скоростта, стана ясно по време на среднощна инспекция на трасето.

►Среднощна инспекция на фаталния път

Обследването се провежда в продължение на две нощи в тъмната част на денонощието, за да не се възпрепятства трафикът. Проверката обхваща трасето между кръговото кръстовище за Пазарджик и това за Асеновград – част от път II-86. В инспекцията участват представители на Европейския център за транспортни политики, Областно пътно управление - Пловдив, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Пътна полиция.

След трагедията с три жертви в Пловдив: Започна спешно обследване на Околовръстното на града

Инж. Петър Попов, директор на Областното пътно управление в Пловдив, обясни, че се прави пълна ревизия на всички елементи на пътя: асфалтова настилка, маркировка, отводняване и състояние на мантинелите.

►Ефектът на мантинелите: Защита или капан?

Основен акцент в проверката е функционалността на поставените предпазни огради. Мантинелите са монтирани по време на ремонт през 2021 г. с цел превантивно поддържане и ограничаване на безразборното включване в движението от крайпътни обекти. Статистиката обаче показва тревожна тенденция - след поставянето им броят на жертвите в участъка се е увеличил двойно.

Проблемът се корени в габаритите на пътя. Първоначално трасето е било третокласен път (т.нар. „Родопска яка“), който с разрастването на Пловдив е преквалифициран във второкласен. Трафикът е огромен - между 20 000 и 25 000 автомобила на денонощие.

Стеснените платна, ограничени от двете страни с мантинели, не оставят място за реакция при аварийна ситуация. По цялото протежение на пътя има само около 8 отбивки. Ако автомобил спука гума или аварира извън тези зони, той остава блокиран на пътното платно, превръщайки се в пречка и потенциална мишена за останалите участници в движението.

►Възможни решения и гражданско недоволство

Властите обсъждат няколко варианта за обезопасяване на района след инцидента:

⇒ Пълно премахване на мантинелите и ограничаване на скоростта до 50 км/ч.

⇒ Изграждане на временни уширения (отбивки) за аварийно спиране.

⇒ Генерално разширяване на трасето, за което се очаква проектът да бъде приет през първата половина на 2026 г., а строителството да започне в края на същата година.

Междувременно напрежението сред гражданите расте. За 12 декември са насрочени граждански протести, които предвиждат блокада на Околовръстния път за един час.

Официалните резултати от независимото обследване ще бъдат представени на пресконференция, на която ще станат ясни конкретните констатации на експертите за състоянието на пътната отсечка.