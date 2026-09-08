Турската полиция залови в Истанбул мъж, издирван от близо осем години заради влязла в сила присъда. При операцията станало ясно, че той се е представял за жена и е използвал самоличността на сестра си, за да избегне ареста.

Лицето е било издирван от 28 февруари 2018 г. за престъпление, извършено през 2010 г. в град Самсун. По случая той е получил ефективна присъда, като според различни турски медии наказанието е три години, докато в първоначалната информация е посочена присъда от 7 години и 11 месеца.

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Издирването е било поето от звеното за издирване на лица към Отдела за обществен ред на Истанбулската полиция. След техническо и физическо наблюдение служителите установили, че беглецът се намира в квартал „Кадъкьой”.

Според полицейската информация задържаният е променил външния си вид и е започнал да се представя като жена, за да затрудни разпознаването си. При задържането му у него е открита личната карта на сестра му.

Така, според разследващите, той е успявал да прикрива самоличността си в продължение на години.

След задържането му срещу него е започната процедура и за използване на чужди лични данни. Той е предаден на полицията в „Кадъкьой” за извършване на необходимите процесуални действия, след което се очаква да бъде отведен в прокуратурата.

Редактор: Георги Иванов