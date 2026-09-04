Прокуратурата в Истанбул е завършила разследването си срещу арестувания в началото на юли стендъп комедиант Дениз Гьокташ, като е поискала той да бъде осъден на до 12 години затвор.

Той беше разследван във връзка с негови видеа в социалните мрежи, заради изказванията му в шоу, озаглавено „Мъртво море“ (Ölü Deniz).

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За Гьокташ се иска наказание лишаване от свобода от 2 години и 7 месеца до 12 години по обвинения в „обида на президента“, „публично подбуждане към омраза и вражда или унижение на народа“ и „възхваляване на престъпление“, а обвинителният акт е изпратен за разглеждане в 14-и наказателен съд от първа инстанция в Истанбул, допълва медията.

В обвинителния акт е посочено, че „атаката срещу честта, достойнството и репутацията на дадено лице чрез приписване на конкретно действие или факт от такова естество, че да нарани неговото достойнство, се дефинира като обида“. Отбелязва се, че е установено извършването на въпросните изказвания от страна на заподозрения, който в показанията си е признал, че сам е написал текста на шоуто. Посочва се също, че „въпросните думи надхвърлят границите на критиката и са от мащаб, който уронва честта, достойнството и авторитета на президента пред обществото“.

В обвинителния акт се казва още, че заподозреният е направил публични изказвания, с които подбужда една част от населението срещу друга на религиозна основа. Той е заявил, че хората, спазващи ислямския пост, са по-склонни да станат атентатори-самоубийци, и че ако такъв атентатор пости, не се знае къде ще се взриви.

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Освен това той е направил коментари и по адрес на Корана, с което отново публично е подбуждал към омраза и вражда между групи с различни религиозни белези. В показанията си заподозреният е признал също, че с думата „водолаз“ е имал предвид жени, влизащи в морето с консервативен бански костюм, с което „публично е подбуждал хората към омраза и вражда въз основа на социална класа, раса, религия, секта или регион по начин, който създава опасност за обществения ред“.

Освен това в обвинителния акт се допълва, че до Центъра за комуникация към президентството са постъпили над 500 жалби срещу Гьокташ. Предвид подадените жалби се посочва, че „думите на заподозрения са от естество да предизвикат обществено недоволство и че е възникнала явна и непосредствена опасност за обществената сигурност, с което то е извършило престъплението „Публично подбуждане на народа към омраза и вражда чрез средствата за масова информация и печата“, посочва още агенцията.

Редактор: Никола Тунев