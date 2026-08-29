Турският комик Дениз Гьокташ, който се намира в затвора с висока степен на сигурност „Каратепе“, съобщи, че след освобождаването му отново е бил задържан. „Имам една добра и една лоша новина. Добрата: освободиха ме. Лошата: задържаха ме“, написа Гьокташ.

По думите му този път обвинението срещу него е свързано с шега за престъпната групировка „Далтонлар“ и е за „възхваляване на престъплението и престъпника“.

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Гьокташ разказва, че на 58-ия ден от задържането му е бил уведомен, че ще участва във видеоконферентно съдебно заседание чрез системата SEGBİS. Адвокатите му не са били уведомени, а процедурата е била представена като спешна. Комикът посочва, че по това време все още не е знаел, че е постановено решение за освобождаването му. Той описва с ирония краткото си придвижване от килията до залата за видеоконферентна връзка: „Не знаех, че съм бил свободен по време на едноминутното пътуване по коридора между килията и SEGBİS“.

По думите му пред съда е бил прочетен текстът от неговото представление, който е станал предмет на обвинението. В защитата си Гьокташ е говорил за контекста на думите си, употребата на езика и характера на комедията. След това съдът е постановил повторното му задържане.

Гьокташ заявява, че разследванията срещу него са свързани с реплики от неговото стендъп представление. Той реагира с хумор и на новото решение: „От 90-минутно представление на всеки два месеца излиза ново обвинение.“ Комикът допълва, че здравословното му състояние и моралният му дух са добри.

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На 1 юни 2026 г. Дениз Гьокташ представя стендъп спектакъла си „Мъртво море“ в истанбулския квартал Харбие. На 24 юни представлението е публикувано в YouTube, след което достъпът до видеото е ограничен и срещу Гьокташ е започнало разследване. По това време комикът се намира извън Турция. На 2 юли, при завръщането си в страната, той е задържан на летище „Истанбул“.

На 3 юли Гьокташ е задържан под стража по обвинения в „обида на президента“ и „публично унижаване на религиозните ценности, възприемани от част от обществото“, свързани с изказвания от неговото представление. Той е изпратен в затвора с висока степен на сигурност „Каратепе“.

При прегледа на мярката за неотклонение на 24 август е взето решение задържането му да продължи. След възражение от страна на адвокатите му на 28 август е постановено освобождаването му.

Преди обаче да напусне затвора, Гьокташ е изправен пред съдия чрез системата SEGBİS във връзка с друга шега от същото представление,ъ за групировката „Далтонлар“. Този път срещу него е повдигнато обвинение за „възхваляване на престъплението и престъпника“, след което е постановено повторното му задържане.

Редактор: Никола Тунев