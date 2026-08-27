Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста двамата мъже, обвинени за държане с цел разпространение на над 100 килограма марихуана. Това са 53-годишният Стамат Калпаклиев от Несебър и 43-годишният Иван Георгиев от София.

Прокуратурата настоя двамата да останат зад решетките, докато защитата поиска по-леки мерки за неотклонение. Съдът обаче уважи искането на държавното обвинение. Калпаклиев и Георгиев бяха задържани при специализирана операция на ГДБОП в района на Несебър и Царево. Според разследващите двамата са организирали снабдяването и разпространението на голямо количество марихуана, като има данни, че част от нея е била предназначена за турския пазар.

Една от основните версии е, че наркотиците е трябвало да преминат морската граница по необичаен начин - с помощта на подводно устройство.

Адвокатът на Иван Георгиев - Боян Тошев, коментира, че на този етап събраните доказателства изглеждат в полза на тезата на прокуратурата. Той обаче категорично оспори версията, че обвиняемите са възнамерявали да използват подводен дрон за трафик на наркотиците.

„Това за мен е някаква фантастика. Слушах го по телевизията и медиите. Никакъв дрон няма, нищо няма“, заяви адвокат Тошев.

Над 120 кг марихуана за около 1 млн. евро

Разследването започнало в края на юли, след като ГДБОП получила информация за подготовка за разпространение на значително количество наркотици в Бургаска област и курортите по Южното Черноморие.

След близо месец наблюдение антимафиотите установили мястото, на което се съхранявала дрогата. При операцията на 24 август в района на Царево бил спрян автомобил, в който са открити 99 пакета с вещество, реагирало на канабис. Всеки от пакетите тежал между около 1 и 1,2 килограма.

При последващите действия в обект за бързо хранене били намерени още около 20 килограма от същото вещество. Общото количество марихуана, иззето при операцията, надхвърля 120 килограма, а прогнозната му стойност е около 1 млн. евро.

Според прокурор Георги Чинев обаче цената на наркотика би била значително по-висока, ако той беше достигнал предполагаемата си крайна дестинация. „Пазарната стойност на предмета на посегателството в Турция би била около 5 милиона евро“, заяви Чинев.

ГДБОП разби канал за подводен трафик на наркотици край Бургас (СНИМКИ)

Подводно устройство в предполагаемата схема

При операцията е открито и устройство за придвижване под вода, което разследващите условно определят като „подводен дрон“ или подводен джет. Предстои експертиза да установи неговите технически характеристики - скорост, максимална дълбочина и възможности за придвижване на товар. А антимафиотите обясниха, че устройството позволява гмуркане на дълбочина до 40 метра.

Според една от проверяваните версии човек е трябвало да използва устройството под водата, като тегли след себе си малка лодка с наркотиците в посока към турска територия. „Трансграничните престъпления и в частност контрабандата с наркотични вещества стават все по-иновативни“, коментира прокурор Чинев.

По предварителни данни подобно подводно съоръжение може да се използва на дълбочина до около 40 метра. Разследващите твърдят още, че заподозрените предприемали различни мерки, за да затруднят проследяването им - сменяли автомобили и използвали превозни средства, които не са регистрирани на тяхно име, включително коли под наем.

Двамата са обвинени в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери и в съучастие. За подобно престъпление законът предвижда между 5 и 15 години затвор и глоба.