Над 120 килограма марихуана на приблизителна стойност 1 млн. евро са открити при специализираната операция на ГДБОП в Бургаска област.

Разследващите са намерили и подводен джет, за който се предполага, че е бил подготвен за прехвърляне на наркотиците през морската граница. Това съобщи началникът на ГДБОП-Бургас старши комисар Павел Колев.

Разследването започнало в края на юли 2026 г., когато в ГДБОП постъпила информация за няколко души, подготвящи разпространението на голямо количество наркотици в Бургаска област и най-вече в курортите по Южното Черноморие.

Марихуана за над 2 млн. евро е иззета при спецакция в Бургаско и Ямболско

„В хода на работата по този сигнал установихме две лица – едното на 43 години, другото на 53 години. Единият е от София, а другият – от Несебър“, обясни старши комисар Колев. По думите му двамата мъже са създали „добра организация” и са се снабдили с голямо количество наркотици, които са подготвяли за разпространение, включително и през морската граница.

Според събраната от антимафиотите информация двамата създали организация за снабдяване и разпространение на наркотичните вещества. Предполага се, че част от дрогата е била предназначена за местния пазар, а друго количество е трябвало да бъде прехвърлено през морската граница. Именно при наблюдението на заподозрените разследващите установили необичаен елемент в предполагаемата схема.

„Лицата са закупили и придобили подводен джет - устройство за подводно гмуркане, с което евентуално да бъде извършен този трафик през морската граница“, заяви началникът на ГДБОП-Бургас.

По думите му заподозрените предприемали сериозни мерки, за да затруднят проследяването им. Те често сменяли автомобилите, използвали коли, които не били регистрирани на тяхно име, както и превозни средства, наети от рент-а-кар компании.

След близо месец работа антимафиотите установили мястото, където се съхранявала дрогата. На 24 август била проведена планирана полицейска операция в две населени места в района, а около 20 часа в района на Царево било задържано едно от наблюдаваните лица.

При последвалото претърсване на автомобила разследващите открили 99 пакета с вещество, реагирало при полевия тест на канабис. Всеки от пакетите бил с тегло между около килограм и 1,2 килограма, а общото количество надхвърляло 100 килограма. „Наркотичните вещества по прогнозна стойност се оценяват на около 1 милион евро“, посочи старши комисар Колев.

Операцията продължила и в обект за бързо хранене в курортен комплекс, където били намерени още около 2 килограма от същия вид наркотик.

При претърсването антимафиотите открили и автомобил, използван от един от заподозрените. Именно в него се намирал подводният джет, за който ГДБОП предварително разполагала с информация.

По случая продължават действията по разследването, като се изясняват организацията на предполагаемия канал, предназначението на открития подводен джет и планираният маршрут за прехвърляне на наркотиците през морската граница.

Прокурор Георги Чинев уточни, че посочената стойност от над 1 млн. евро е изчислена по цени за нуждите на съдопроизводството. По думите му, ако над 100-те килограма марихуана бяха достигнали до Турция, където разследващите имат основания да смятат, че са били предназначени, пазарната им стойност би била около пет пъти по-висока. „Пазарната стойност на предмета на посегателството в Турция би била около 5 милиона евро“, заяви Чинев.

На установените и задържани лица вече са повдигнати и предявени обвинения за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества - марихуана, в особено големи размери. Според обвинението те са действали в съучастие като извършители.

За престъплението законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и глоба между 20 000 и 100 000 евро. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като прокуратурата възнамерява да поиска от съда постоянния им арест.

Според Чинев събраната до момента информация и откритото подводно съоръжение дават основания на разследващите да смятат, че марихуаната е била предназначена за турския пазар и е трябвало да бъде прехвърлена през морската граница.

Прокурорът уточни, че тепърва експертиза трябва да установи точните технически характеристики на устройството, което разследващите условно наричат „подводен дрон“ – каква скорост може да развива, на каква дълбочина работи и какъв товар може да придвижва. По предварителни данни подобно съоръжение позволява гмуркане на дълбочина до около 40 метра.

Разследващите имат и версия за конкретния начин, по който е трябвало да бъде извършен трафикът. Според Чинев наркотиците е трябвало да бъдат натоварени в малка лодка, прикрепена към човек, използващ подводното устройство. Движейки се под водата с него, водолазът е трябвало да тегли лодката с дрогата към турска територия.

„Трансграничните престъпления и в частност контрабандата с наркотични вещества стават все по-иновативни“, коментира прокурорът.

Припомняме, че вчера NOVA съобщи, че при специализирана операция на ГДБОП в Бургас е разбит канал за трафик на наркотици по вода. При акцията, проведена в две населени места в региона, бяха иззети над 120 килограма марихуана и задържани трима души.

В хода на разследването антимафиотите са установили нов метод за прехвърляне на дрогата – чрез подводен трансфер. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. Разследващите продължават да изясняват мащаба на канала, начина му на действие и ролята на задържаните.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите.