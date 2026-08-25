Канал за трафик на наркотици по вода е разбит при специализирана операция на ГДБОП в Бургас, научи NOVA. При акцията са иззети над 120 килограма марихуана.

Полицейските действия са проведени в две населени места в региона. Задържани са трима души, за които се проверява съпричастност към престъпната дейност.

Марихуана за над 2 млн. евро е иззета при спецакция в Бургаско и Ямболско

В хода на операцията антимафиотите са установили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества - чрез подводен трансфер.

Снимка: ГДБОП

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. Разследването продължава, като се установяват мащабът на канала и цялостната престъпна дейност на задържаните.

Снимка: ГДБОП