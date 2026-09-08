Британското външно министерство извика временно управляващия посолството на Сърбия в Лондон, за да изрази позицията си на осъждане на възпоменателните прояви в Белград по повод погребението на осъдения за военни престъпления Ратко Младич.

Специалният пратеник на Великобритания за Западните Балкани Карън Пиърс е предала на сръбския дипломат позицията на Лондон срещу участието на представители на държавните институции и армията на Сърбия в церемонията.

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„Като военен командир Младич ръководеше престъпления, които са сред най-тежките, извършени в Европа след Втората световна война“, заяви британският министър за Европа лорд Ууд от Анфийлд. Той припомни, че независим трибунал на ООН е осъдил Младич за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

„Отричането и прикриването на неговите престъпления е оскърбление към международното право и пряко подкопава регионалната стабилност и доверието“, подчерта британският министър. Правителството в Лондон заяви, че мислите му са с жертвите на Младич и техните семейства. „Жертвите заслужават уважение, съчувствие и поемане на отговорност, а не опити за пренаписване на установените исторически факти“, се казва в съобщението.

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Според британските власти политическите лидери и институциите носят отговорност да гледат към бъдещето, а не към миналото, и да действат по начин, който насърчава регионалното помирение, вместо отново да отваря стари рани.

Лондон подчерта, че Международният наказателен трибунал за бивша Югославия е създаден от Съвета за сигурност на ООН и Сърбия е длъжна да спазва неговите решения. „Именно поради тази причина днес извикахме временно управляващия посолството на Сърбия“, посочиха от британското правителство.

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В съобщението се предупреждава, че „възхваляването на осъден военнопрестъпник пряко подкопава доверието, насърчава разделението и е несъвместимо с процеса на помирение в Босна и Херцеговина и региона“.

„Обединеното кралство остава твърдо ангажирано с международното правосъдие, отговорността и трайното помирение в целия регион на Западните Балкани. Ще продължим да работим с регионалните и международните си партньори в подкрепа на мира, справедливостта и сигурното и проспериращо бъдеще за всички общности“, се казва още в британската позиция.

Редактор: Цвета Лазаркова