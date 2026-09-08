55-годишен мъж от монтанското село Игнатово е станал жертва на измама при продажбата на кобилата си. Купувачът му платил 1100 евро с банкноти, които впоследствие се оказали сувенирни, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

Случаят е от 6 септември. Непознат мъж пристигнал в дома на собственика на животното и заявил, че иска да купи кобилата. След преговори двамата се договорили за цена от 1100 евро.

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Купувачът предал на 55-годишния мъж 11 банкноти с номинал от по 100 евро, след което отвел животното. По-късно продавачът се усъмнил в получените пари и ги занесъл в полицейския участък във Вълчедръм.

При проверката било установено, че банкнотите са сувенирни и нямат парична стойност. Мъжът доброволно ги предал на полицията. По случая е образувано досъдебно производство за измама, а работата по установяването на извършителя продължава.

Редактор: Цветина Петкова