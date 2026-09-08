Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че утре ще подпише указ за разпускане на Народната скупщина и ще насрочи предсрочни парламентарни избори. В интервю за новинарската емисия на Радио-телевизия Сърбия той каза, че е получил предложението на правителството за разпускане на парламента.

„Първо е указът за разпускане на парламента на Сърбия, второто е решението за насрочване на изборите. И двете решения ще обявя утре в 12 часа. Изборите ще се проведат на 25 октомври“, заяви Вучич.

Той призова всички участници в изборите да достигнат до хората и да разберат техните нужди и тревоги. Вучич призова студентите да не блокират отново университетите, като предупреди, че подобни действия биха били в ущърб както на самите тях, така и на гражданите, преподавателите и останалите студенти.

„Желая на всички успешна надпревара“, каза сръбският президент и изрази увереност, че след изборите кризата в страната ще приключи. Той заяви, че ще поздрави опонентите си, ако спечелят и ще приеме всеки демократичен резултат. Вучич коментира и критиките и реакциите, отправени към Сърбия заради погребението на Ратко Младич. Той заяви, че не е бил изненадан от остротата на нападките и от липсата на дипломатичен тон.

Сръбският премиер предлага разпускане на парламента и предсрочни избори

„Мълчах два дни, защото исках да ги оставя да излеят цялата си омраза“, каза той.

По думите му погребението на Младич е било използвано от мнозина в региона като повод да покажат колко „мразят Сърбия и нейния успех“. Вучич заяви, че основната мишена на атаките е бил самият той, но и Сърбия. Президентът посочи, че по време на погребението е била осигурена необходимата логистична подкрепа, включително транспорт, медицинска помощ и комунални услуги. По думите му лекарски екипи са извършили над 45 медицински интервенции на различни места, а според оценките през района са преминали между 120 000 и 150 000 души.

Вучич заяви, че Сърбия няма да отговаря на критиките с „истерични реакции“, но ще предприема необходимите мерки, включително на принципа на реципрочността. Той подчерта, че страната трябва да се грижи и за бошняците в Сърбия, които „не трябва да се чувстват застрашени“.

По повод реакциите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща Вучич заяви, че няма лошо отношение към тях и ги определи като хора, които винаги са подкрепяли Сърбия. Той обаче постави под въпрос критиките за присъствието на хора на погребението на Младич, като припомни, че през 2008 г. в Хърватия е било позволено Динко Шакич да бъде погребан в униформа на усташите.

Вучич също посочи, че след самоубийството на Слободан Праляк в хърватския парламент е било обявено едноминутно мълчание, а решението на Хагския трибунал за осъждането на шестима хърватски офицери е било определено като несправедливо и неприемливо.

Редактор: Цветина Петрова