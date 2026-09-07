На извънредно заседание на правителството на Сърбия премиерът Джуро Мацут предложи кабинетът да поиска разпускане на парламента и насрочване на парламентарни избори.

"Предлагам правителството на Република Сърбия, в съответствие с Конституцията, да предложи на президента на републиката да разпусне Народната скупщина и да насрочи избори за депутати", заяви Мацут.

Заседанието бе насрочено за 15:30 ч. сръбско време. Разпускането на парламента е необходима процедура, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.

Сръбският президент Александър Вучич по-рано заяви, че изборите ще се проведат на 18 или 25 октомври и че ще ги насрочи най-късно на 9 или 10 септември.

Идва ли краят на ерата Вучич в Сърбия

Сръбското законодателство предвижда парламентарните избори да бъдат насрочвани от президента. Между датата на насрочването и провеждането на вота трябва да има не по-малко от 45 и не повече от 60 дни.

Редактор: Дарина Методиева