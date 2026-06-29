Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка до няколко седмици. След повече от година масови протести с искане за свалянето ми - на митинг през уикенда той каза, че след като напусне поста, ще има избори. Ще подаде ли оставка наистина и накъде ще поеме управлението на съседната ни държава? Темата коментира един от организаторите на протести срещу Вучич - журналистът Сергей Иванов в ефира на "Здравей, България”.

"Ерата на Александър Вучич не свършва. Той управлява Сърбия вече 14 години, не трябва да забравяме факта, че по времето на Милошевич беше министър на пропагандата. Вучич е човек с голям опит. Има голямо количество от хора, които го подкрепят в страната", заяви Иванов.

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Той обясни, че подкрепата към него и партията му намалява всеки ден. "Той каза, че очаква откриване на фабрика за производство на хуманоидни роботи в страната. Това ще бъде пик на неговата кариера и интересен момент той да подаде оставката", каза Иванов.

"Някои казват, че той ще се опита да заеме поста на министър-председател и от тази позиция да прави политическа кампания за партията му и техния кандидат за президент", допълни журналистът.

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"Студентите в Сърбия са много добре организирани и вече имат листа, която подготвят за парламентарните избори. Все още не се знае кои са хората, които ще бъдат в нея. Моментът, в който те бъдат представени, ще бъдат подложени на репресии и демонизиране от страна на проправителствените медии", заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев