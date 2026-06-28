Хиляди протестиращи се събраха в сръбския град Кралево, в неделя, ден след като президентът Александър Вучич обяви, че ще се оттегли от поста си, проправяйки пътя за предсрочни президентски и парламентарни избори, предаде „Ройтерс”.

Вучич обяви, че подава оставка до седмици и насрочва президентски и парламентарен вот

Участниците в неделния протест посрещат заявката на Вучич със скептицизъм. Някои смятат, че това е „театър“ и Вучич ще се опита да се задържи на власт, докато други смятат, че истинска промяна няма да настъпи, ако не бъде извършена цялостна реформа на държавното управление.

Студентските протести в страната започнаха още в края на 2024 г. след срутването на бетонна козирка на железопътна гара в северния град Нови Сад. При инцидента тогава загинаха 16 души.

Последвалите протести са най-мащабните в Сърбия след свалянето на Слободан Милошевич от власт през 2000 г.

Вучич отрича обвиненията в корупция.

Редактор: Ина Григорова